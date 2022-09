Nike, ricavi in aumento ma margini sotto pressione da aumento costi

Nike

(Teleborsa) -ha registratoin aumento del 4% a 12,7 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 agosto 2022). L'aumento è stato del 10% su base valutaria neutrale. I ricavi per ilsono stati di 12,0 miliardi (+4%), guidati dalla crescita a due cifre in Nord America, EMEA e APLA, parzialmente compensata da cali in Greater Cina. I ricavi disono stati di 643 milioni di dollari, guidati da una crescita a due cifre in Nord America ed Europa, parzialmente compensata dal calo in Asia.Ilè diminuito di 220 punti base al 44,3%, principalmente a causa degli elevati costi di trasporto e logistica, dei margini più bassi nel nostro business Nike Direct a causa di maggiori ribassi e variazioni sfavorevoli dei tassi di cambio netti delle valute estere, comprese le coperture, parzialmente compensati da azioni strategiche sui prezzi. L'è stato di 1,47 miliardi di dollari, in calo del 22%."Il nostro buon inizio per l'esercizio 2023 evidenzia laglobale di Nike, mentre continuiamo a gestire la volatilità - ha affermato John Donahoe, Presidente e CEO - I nostri vantaggi competitivi, inclusa la forza del nostro marchio, le connessioni dei consumatori e la pipeline di prodotti innovativi continuano a dimostrare che la nostra strategia sta funzionando. Ci aspettiamo che la nostra incessante attenzione a servire meglio i consumatori continui ad alimentare la crescita e creare valore come solo NIKE può fare".