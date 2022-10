Neosperience, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel 1° semestre

Neosperience

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, ha chiuso ildel 2022 conpari a 11,7 milioni di euro (+34% rispetto al 30 giugno 2021), grazie all'acquisizione di numerosi nuovi clienti (oggi oltre 800, rispetto ai 200 del 2019) e all'ampliamento dell'offerta. L'si è attestato a 4,11 milioni di euro, in incremento del 32% rispetto all'analogo valore del 30 giugno 2021, con un'incidenza del 35,1% sui ricavi. L'è stato pari a 0,53 milioni di euro (0,64 milioni un anno fa)."Il primo semestre 2022 ha visto un'ottima evoluzione delle nostre attività che si è riflessa in una significativa crescita dei risultati finanziari, in forte incremento rispetto al primo semestre 2021 - ha commentato il- Nel 2022 Neosperience ha mantenuto il focus su segmenti di mercato e soluzioni tecnologiche che hanno generato risultati in continua e costante crescita, con un'e basate sull'AI che hanno generato un impatto positivo sulla marginalità".L'ammonta a 8,8 milioni di euro, rispetto a 7 milioni al 31 dicembre 2021 e a 5,9 milioni al 30 giugno 2021, principalmente a seguito degli investimenti realizzati nel periodo e in parte per effetto di un aumento di fabbisogno dovuto alla temporanea crescita dei crediti commerciali, in buona parte già rientrata.