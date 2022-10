Sanità: rinnovato contratto, premio Covid a infermieri

(Teleborsa) -, ora mancano quello delle Regioni ed enti locali e quello della scuola, dove la partita è dura a causa dell'esiguità delle risorse. Il contratto dei sanitari ha ricevuto il, sulla base del pre-accordo raggiunto a giugno e delle valutazioni di Aran e Ragioneria generale dello Stato.Coinvolta una platea di oltre, la più ampia nell'ambito del pubblico impiego, di cui, che attendono da almeno un anno il premio Covid promesso in busta paga dal governo Conte.L'aumento contrattuale complessivo è di. Una cifra che incorpora una rivalutazione del 7,22%, pari a quasi il doppio dell'inflazione del biennio preso in considerazione (2019/2021). Questa cifra si compone di una parte relativa ad, che vanno da 54,5 euro a 98,1 euro al mese a seconda della posizione economica, e di un, che oscilla fra i 62,81 euro riconosciuti agli operatori sanitari ed i 72,79 euro destinati ai professionisti della salute ed ai funzionari., che può variarea seconda della posizione, che include gli arretrati contrattuali ed il premio Covid, riconosciuto retroattivamente dal 1° gennaio 2021.La serie dei rinnovi contrattuali proseguirà con il contratto dei dipendenti di Regioni ed Enti locali, per poi passare alla scuola, dove la partita si fa più difficile perché manca un'ipotesi di accordo con i sindacati.