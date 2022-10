Franchi Umberto Marmi vince il Premio "Best Managed Companies"

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -si è aggiudicata il, riservato alle imprese che sono state gestite meglio sotto il profilo della strategia, delle competenze ed innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione delle performance, sostenibilità, filiera ed internazionalizzazione.La giuria composta da, CEO di ELITE, il network e mercato private di Borsa Italiana - Gruppo Euronext;, membro del Consiglio di Presidenza Nazionale della Piccola Industria di Confindustria e, professore ordinario di Strategia aziendale presso ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.Lasi è svolta oggi, martedì 4 ottobre, a, sede di Borsa Italiana-Euronext ed ha visto la partecipazione di 79 aziende italiane. Franchi Umberto Marmi rientra nel 14% delle imprese del Centro Italia selezionata da Deloitte per l'edizione 2022."Dopo l'IPO, abbiamo assistito a grandi sviluppi, grazie ad una strategia di crescita per vie esterne e interne attraverso l’internazionalizzazione della nostra azienda. Abbiamo puntato su innovazione, efficienza e sostenibilità e questo riconoscimento è una chiara dimostrazione dell’impegno profuso da tutti i nostri stakeholders, dagli azionisti ai dipendenti, a guidare la società in momenti di grande incertezza”, ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Franchi Umberto Marmi."Con l’Accademia Franchi - ha aggiunto - ci siamo impegnati a creare un ambiente in cui non solo si predilige l’insegnamento delle competenze tecniche necessarie a lavorare il marmo di Carrara, ma puntiamo altresì ad istruire i giovani talenti dell’azienda sulla cultura che circonda il nostro settore", ha aggiunto, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Franchi Umberto Marmi."Congratulazioni a Franchi Umberto Marmi per questo importante riconoscimento", dichiarano, Partner Deloitte e Deloitte Private Leader, e, Partner Deloitte e responsabile BMC per l’Italia, ricordando che "anche questa edizione, come quella del 2021, si è svolta in un contesto difficile, contrassegnato non solo dal perdurare degli effetti della pandemia, ma anche dall’irruzione di uno scenario di guerra che ha avuto pesanti ripercussioni sulle aziende: dalle interruzioni della supply chain al caro materie prime, dalla crisi energetica a quella alimentare, con tassi di inflazione arrivati a livelli record".