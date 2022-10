Seduta positiva a Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,50%, seguendo la fase rialzista del mercato azionario americano e l'attenuazione dei timori di una recessione globale.Piazze cinesi chiuse tutta la settimana per il National Day:Guadagni frazionali si registrano per(+0,27%). con analoga direzione, ottima la prestazione di(+1,82%). Chiusa la piazza diSeduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,18%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 4 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,08%.Il rendimento dell'tratta 0,25%, mentre il rendimento delè pari 2,78%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,4%).