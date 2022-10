TLC, Iannetti: parte Polo strategico, obiettivo 75% PA nel cloud

(Teleborsa) - E' partita la fase operativa di realizzazione delgestito della società di progetto omonima partecipata dae indirizzato a fornire infrastrutture digitali e serviziper ammodernarne i processi informatici, così come previsto daL'obiettivo è dida sottoporre poi al collaudo del dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio e da fornire alle Pa". E' quanto spiegaAD della società di progetto, nell'intervista rilasciata a il Sole 24 Ore.Si tratta, ha sottolineato, di un. "I tre anni successivi saranno dedicati alle sottoscrizioni dei contratti con le stesse Pa, osserva ancora Iannetti precisando che "la prima meta è avere almeno 280 amministrazioni migrate nel Psn entro il terzo trimestre del 2026, in linea con il target fissato dal Pnrr. E anche altre Pa locali, fuori dal conteggio delle 280, potrebbero migrare. In effetti, l'obiettivo del progetto, che si snoda insieme ad altre iniziative previste nel PNRR, è di portare ilMa non solo,ida di costruire applicazioni nazionali univoche per raccogliere in maniera omogenea i dati dei cittadini e delle aziende. Quando il Psn funzionerà a regime sarà molto più facile, veloce e immediato costruire applicazioni di carattere nazionale, che possono essere fruite dai cittadini ma anche dalle aziende per aumentarne laSenza contare che c'è anche un tema di"avere migliaia di piccoli data center, come accade ora, non aiuta - conclude Iannetti spiegando che con il PSN "si otterrà un risparmio importante sui conti dello Stato, con una riduzione dei costi oggi sostenuti dalle PA per la gestione delle infrastrutture. Inoltre, avere tutto concentrato