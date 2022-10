ANDAF introduce certificazione delle funzioni finance delle aziende

Terna

(Teleborsa) -, l'Associazione nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari, hadelle aziende. L'annuncio è arrivato in occasione del 44° Congresso nazionale dell'associazione in corso a Capri."La certificazione del servizio delle funzioni finance, attraverso valutazione di conformità di terza parte,delle imprese anche dal punto di vista dell’organizzazione dei processi finanziari”, spiega il presidente di ANDAF e CFO di- Si tratta di un passo in avanti significativo per ANDAF che segue il primo traguardo raggiunto lo scorso anno dall'associazione con l'avvio del processo di certificazione dei singoli professionisti della finanza".L'annuncio è il risultato di "unche abbiamo deciso di celebrare proprio qui a Capri insieme alla nostra comunità", ha aggiunto Scornajenchi.Nella giornata conclusiva del Congresso, sabato 8 ottobre, avrà inoltre luogo una cerimonia di premiazione dei primi cinquanta professionisti certificati. Prima di intraprendere l'iter di certificazione, questi professionisti hanno ottenuto da ANDAF l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati (ai sensi della Legge n. 4/2013), comprensiva del riferimento alla certificazione del profilo professionale, rilasciata da Intertek, Ente di certificazione accreditato (Accredia ISO 17024) secondo la Prassi di Riferimento (UNI Pdr 104:2021).