Be Shaping the Future, Claudio Berretti nominato presidente

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, ha approvato lain sostituzione degli amministratori dimissionari Carlo Achermann (che ricopriva la carica di presidente) e Lucrezia Reichlin (che ricopriva la carica di amministratore indipendente non esecutivo).Inoltre, il consiglio di amministrazione ha nominatocome. Berretti è direttore generale e amministratore esecutivo diInfine,è stato scelto comeai fini del rilascio del parere in relazione all'offerta pubblica di acquisto () obbligatoria totalitaria annunciata in data 26 settembre 2022 da Overlord Bidco (veicolo riconducibile a Engineering).