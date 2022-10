Scuola, è di nuovo emergenza precari. Anief chiede un organico aggiuntivo

(Teleborsa) - A poco più di un mese dall’inizio dell'anno scolastico è di nuovo. Alle mancate o errate assunzioni dalle GPS si aggiunge ora la carenza di personale provocata dalladi circa"I casi di virus sono di nuovo aumentati e lo Stato sta di nuovo mettendo a disposizione degli istituti mascherine e dispositivi di protezione e prevenzione, ma come si fa a gestire tutto questo senza personale? Molte scuole sono già al collasso ed in generale tutte hanno bisogno di un organico aggiuntivo", protesta, presidente del sindacato autonomo della"Rimane vivo il: se non cambiamo le regole, rischiamo di ritrovarci con sempre più supplentite e meno stabilizzazioni”, ricorda il sindacalista.L'Anief sostiene che se si vuole realizzare l'obiettivo di, come sollecitato dall'Unione europea, bisognada GPS e modificare il PNRR. "Quello che chiediamo, come Anief - ribadisce Pacifico - è di immettere in ruolo i precari dalla prima e seconda fascia delle GPS anche con il doppio canale di reclutamento, nella gestione della fase transitoria, con una modifica alla fase di esecuzione del PNRR".Pacifico ricorda poi che servonoanche per quanto riguarda lae che per ilche ha superato i 36 mesi minimi per essere immesso in ruolo automaticamente, è stato predisposto in estate uncontro l’abuso di contratti a tempo determinato dello Stato italiano e rilanciato ilper l’abuso delle supplenze a termine.