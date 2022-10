In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -t, con ilin rialzo del 2,83%; sulla stessa linea, chiude in corsa l', che termina gli scambi a 3.670 punti.Balza in alto il(+2,3%); sulla stessa tendenza, su di giri l'(+2,73%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+4,14%),(+4,08%) e(+3,12%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,49%),(+5,35%),(+4,84%) e(+4,83%).Tra i(+6,41%),(+6,41%),(+5,57%) e(+5,37%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,91%.scende del 2,22%.Calo deciso per, che segna un -1,76%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi import, mensile (atteso -1,1%; preced. -1%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -1%; preced. -1,6%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 9,1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59 punti; preced. 58,6 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,9%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,6%).