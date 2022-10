BP compra texana Archaea Energy. Affare da 4,1 miliardi di dollari

Archaea Energy

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 52,84% sui valori precedenti.A fare da assist è l'annuncio dato dallaper 4,1 miliardi di dollari, inclusi 800 milioni di debito netto. L'azienda USA, che si occupa di gas naturale rinnovabile, opererà come una sussidiaria all'interno di BP e diventerà parte della sua più ampia organizzazione globale.Il colosso energetico britannico pagheràrispetto al prezzo medio delle azioni nei 30 giorni precedenti il 14 ottobre.Le società puntano a chiudere l'acquisizione entro la fine di quest'anno.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,65 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,95. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,51.