Marzocchi Pompe acquista immobile per aumentare capacità produttiva

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, ha, dei quali circa 1800 coperti, adiacente allo stabilimento di Zola Predosa per un importo complessivo di. Il nuovo complesso consentirà di aumentare la capacità produttiva e migliorare l'efficienza operativa, si legge in una nota.L'acquisto si inserisce in un contesto die fa seguito alla vendita in luglio, per 670.000 euro, di un altro immobile di minori dimensioni, situato anch'esso in Zola Predosa ma distante dallo stabilimento attuale in Via Grazia e industrialmente non più utilizzato."Si tratta diper Marzocchi Pompe, perché ci permetterà di avviare un percorso di ottimizzazione degli spazi che ci consentirà di aumentare la capacità produttiva e migliorare l'efficienza operativa - ha commentato l'- Inoltre, l'installazione di un impianto fotovoltaico consentirà, già nel breve periodo, un'importante forma di risparmio energetico e una riduzione significativa delle emissioni, in linea con gli obiettivi del gruppo in ambito ESG".