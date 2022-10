Energia, la Commissione presenta il nuovo pacchetto: c'è il price cap "dinamico"

(Teleborsa) - È arrivata ladellaper affrontare il. Sono essenzialmente tre le direttrici previste da Bruxelles per arginare le pressioni sui prezzi e agevolare gli approvvigionamenti di gas per l'accumulo di scorte adeguate da parte dei Paesi membri:minimi obbligatori dei Paesi a livello Ue sull'energia, interventi suglivolti a limitare la volatilità, fissando "" o meccanismi di controllo sui prezzi e, infine,tra Stati in caso di penurie di approvvigionamento.La proposta di obbligo di acquisti congiunti di energia da parte dei Pesi Ue è stata fissata al 15% delledi gas perché si è visto che è sull'ultima frazione delle riserve che si creano più attriti e potenziali gare tra Paesi per reperire approvvigionamenti, ha spiegato la presidente della Commissione europea,durante la conferenza stampa di presentazione delle proposte di misure sull'energia. "Gli impianti diin Europa sono al 92%. La quota russa del gas via gasdotto è scesa al 9%, i 2/3 delle forniture russe è stato tagliato. Grazie a tutto questo siamo preparati per affrontare l'inverno", ha dichiarato la presidente della Commissione Ue.Secondo quanto riporta un comunicato dello Commissione, viene poi allestito loper coinvolgere le compagnie energetiche europee in un "" (European gas purchasing consortium), il cui allestimento verrebbe supervisionato dallo stesso esecutivo Ue in modo da evitare conflitti con le regole contro cartelli e abusi di posizione dominante.L'Ue ha proposto poi la creazione di un nuovodi riferimento per il(Gnl) che sarebbe più appropriato proprio per le transazioni del gas sotto questa forma rispetto agli indici attuali. La questione verrebbe affidata all'(Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia). Al tempo stesso la commissione ha proposto di allestire unper limitare leestreme dei prezzi stabiliti nell'attuale primo mercato di scambio, il Ttf di Amsterdam, da attivare "quando necessario".Si tratterebbe, spiega la nota della Commissione, di fissare "un limite dinamico" sul prezzo massimoche eviterebbe idi volatilità. Inoltre propone meccanismi temporanei di controllo (spike collar) sui prezzi intraday dei mercati europei dei derivati, legati all'energia, assieme a provvedimenti tecnici volti a garantire la presenza sufficiente di liquidità. "Avevamo proposto un tetto al prezzo del gas già a marzo ma allora c'era reticenza tra gli Stati. Oggi c'è una– ha aggiunto von der Leyen –. Sono fiduciosa che ora possiamo progredire su questa questione. Stiamo adottando un approccio in. Oggi abbiamo stabilito una serie di principi per questo meccanismo di tetto flessibile. Non appena il Consiglio concorderà sui principi, presenteremo la misura dettagliata per renderlo operativo".