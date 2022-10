L'Ecopillola di Andrea Ferretti: guai a passi falsi su PNRR per l'Italia

(Teleborsa) - Da giorni ci si interroga sullo stato dell'arte dele seda una parteha ribadito che siamo perfettamente in linea con quanto previsto, laha avanzatosu possibilispiega nella sua Ecopillolaeconomista, docente del Master in Scienze economiche e bancarie allasottolineando che "formalmente tutti egli obiettivi previsti dall'inizio del Piano e fino a giugno 2022 sono stati fin qui raggiunti e siamo anche in linea per il raggiungimento degli ulterioriprevisti entro la fine del 2022 ed è questo che conta per la Commissione, tanto che è statoda oltre"Tuttavia - prosegue - è altresìsono obiettivi legati al varo di alcune riforme e non difficili da raggiungere. I problemi però potrebbero manifestarsi nelquando cioè le opere delSemplificando, spiega ancora Ferretti: "se ilsui vari progetti è stato l'anno dell'ottenimento delle autorizzazioni e dell'avvio delle gare, ili e questo potrebbe comportare ritardi se non altro in sciadelle materie prime e della difficoltà nel"Una cosa è certa, l'Italia non può permettersi una battuta d'arresto per due motivi: anzituttoiniziano a mostrare segnali di nervosismo,ha detto chiaramente che undovuta anche alla mancata attuazione delle riforme previste nelpotrebbe portare a un declassamento del-. il guaio è che i nostri BTP sono per Moody's già al livello più basso nella scala dei titoli considerati affidabili, gliA seguito di un eventuale declassamento scenderemmo nell'area dei titoli considerati meno affidabili e qui il problema è che per statuto molti investitori e fondi non possono ospitare nel loro portfolioSecondo motivo,un eventuale declassamento diaccenderebbe i fari sul nostro debito dacon l'immediata conseguenza che il debito buono che stiamo contraendo per finanziare gli investimenti del PNRR si trasformerebbe in debito cattivo e lo"Perciò - conclude Ferretti - ci sono particolarima serve vigilare sullanei prossimi anni