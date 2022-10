Enel X, Venturini: "Soluzione 'bus as a service' è scelta vincente. Domanda in crescita"

(Teleborsa) - "Da oggi Roma ha a disposizione una nuova opportunità: grazie alla collaborazione con Arriva mettiamo in strada i primi bus elettrici che consentono gli spostamenti dei ragazzi con disabilità di diversi Istituti della Capitale. Si tratta di un esempio virtuoso di integrazione tra innovazione e inclusione di persone che hanno bisogno di un'attenzione particolare. Siamo convinti che la nostra soluzione 'bus as a service' sia la scelta vincente per rendere finalmente sostenibile il parco mezzi pubblici delle Amministrazioni locali e che questa iniziativa sarà la prima di una lunga serie in tutto il Paese". È quanto ha dichiaratoin occasione della"Noi stiamo lavorando con tanti operatori italiani per cercare di portare in Italia un sistema di mobilità che ormai è un punto di forza di Enel X nel mondo. Gestiamo – ha spiegato– circa 4mila autobus elettrici nel mondo, dall'America Latina all'America del Nord, così come in Europa. È una modalità nuova in cui noi forniamo tutta l'infrastruttura, l'automezzo, il software che serve per ottimizzare l'utilizzo dell'automezzo. Forniamo tutto questo in una modalità di servizio in cui l'utilizzatore paga per chilometro percorso. Questo permette di fare un confronto molto veloce tra quello che è il costo di proprietà e di gestione di un automezzo elettrico e di un automezzo tradizionale. In questo momento la domanda per questo tipo di servizio sta crescendo in maniera esponenziale".