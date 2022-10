PMI, firmato in Confindustria il contratto Assoartigiani/UGL

(Teleborsa) - E' stato siglato oggi presso lain Via dell’Astronomia, ildi lavoro per ledi installazione diIl contratto è il risultato di un lungosindacale tra, associazione datoriale aderente a Confindustria,finalizzato a elevare e tutelare il lavoro e la stessa economia e competitività delle micro e piccole imprese, che rappresentano oltre il 95% del tessuto imprenditoriale italiano. Presenti alla sottoscrizione il Presidenteper Assoartigiani ed una delegazione composta dai Vice Presidenti:, Assoartigiani Verona;, Assoartigiani Brindisi;, Confindustria Toscana Sud - Arezzo, Grosseto, Siena;, Assoartigiani Piacenza; assistiti dal Direttore nazionale,, e da una delegazione tecnica composta dae la UGL Metalmeccanici con il Segretario Nazionale,, e una folta delegazione di dirigenti sindacali.Presente il, che ha espresso viva soddisfazione per l'accordo, assieme al. All'atto della sottoscrizione sono state messe in evidenza la peculiarità e l’innovazione del CCNL che "dà’ voce e si rivolge al mondo dei lavoratori e delle aziende della micro impresa, contesto produttivo che è il cuore pulsante dell’economia Italiana che oggi più che mai, garantisce continuità occupazionale e impresa, protezione e qualità del lavoro, deve essere destinatario di politiche e contrattazioni innovative ben distanti da schemi e modelli sindacali desueti e inadeguati ai tempi e alle politiche del lavoro attuali e future".