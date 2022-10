A2A Ciclo Idrico e Impresa Pizzarotti & C insieme per l'efficienza del ciclo idrico italiano

(Teleborsa) -hanno firmato unper lo sviluppo di iniziative legate al ciclo idrico integrato. "La centralità della risorsa acqua – sottolinea A2A – è tema sempre più sentito nei territori e a livello internazionale: garantirne l'accesso e preservarne qualità e quantità è sempre più strategico, anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso".Le due aziende leader nei settori infrastrutture e energy hanno avviato un'per individuare, valutare e procedere allo studio e all'aggiudicazione di contratti relativi a reti idriche per la riduzione delle perdite, a revamping e potenziamento di impianti di depurazione e all’installazione di sensoristica per il monitoraggio delle dispersioni."L'accordo unisce due realtà industriali solide e attente a innovazione e sostenibilità, elementi fondamentali nel processo che deve essere affrontato nei prossimi anni in Italia per dare al servizio idrico del nostro Paese la dignità che merita con la realizzazione degli impianti mancanti e l'efficientamento delle reti" afferma l'La società – che fa parte del Gruppo A2A, gestisce una rete di oltre 3.500 chilometri e ogni anno eroga circa 50 mln di metri cubi di acqua, servendo oltre 225mila utenze – vuole quindi condividere quel know how in ricerca e rinnovamento delle infrastrutture acquedottistiche che le ha consentito negli anni di migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai suoi utenti."La partnership con A2A – ha commenatatorappresenta una tappa importante nel percorso definito dal piano industriale e sul quale il gruppo Pizzarotti sta investendo fortemente. Riteniamo che la complementarità tra le due aziende e la condivisione degli obiettivi strategici possano contribuire al miglioramento del sistema idrico nazionale, con impatti positivi sul territorio e benefici lungo tutta la filiera".