Interpump acquisisce l'80% di Eurofluid Hydraulic

Interpump

(Teleborsa) -, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico,. Si tratta di una società, fondata nel 1994 e con sede a Borzano di Albinea (RE), che è specializzata nella realizzazione di blocchi oleodinamici di altissima qualità, con una produzione sia standard che personalizzata su specifiche richieste dei clienti.Eurofluid occupa oltre 90 dipendenti e ilper l'esercizio 2022 è previsto nell'intorno dei 28 milioni di euro, con unsuperiore al 20%. Ilnel capitale della società è stato fissato in 26,4 milioni di euro e sono stati definiti i meccanismi di "put and call" con un prezzo già determinato attraverso i quali, a partire da aprile 2026, le controparti potranno acquistare e vendere il rimanente 20%. Gli attuali proprietari continueranno ad essere coinvolti nelle attività della società, spiega una nota."Eurofluid rappresenta una perfetta integrazione orizzontale per il gruppo: conosciamo e condividiamo cultura e valori imprenditoriali della società che renderanno più facile e naturale la sua integrazione. I prodotti, di cui stimiamo la qualità, rafforzeranno il nostro catalogo", ha commentatodi Interpump Group.