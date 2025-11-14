Tamburi, utile 9 mesi sale a 65,9 milioni di euro. Patrimonio netto a 1,51 miliardi

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners
(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso i primi nove mesi
del 2025 con un utile netto consolidato pro forma
di circa 65,9 milioni di euro, in aumento di oltre il 50% rispetto ai 43,9 milioni al 30 settembre 2024, grazie al positivo apporto delle quote di risultato delle collegate e alle plusvalenze realizzate sui disinvestimenti del periodo. La plusvalenza sulle azioni Bending Spoons cedute in ottobre non è inclusa. Il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2025 è cresciuto a circa 1,51 miliardi, rispetto agli 1,45 miliardi al 31 dicembre 2024, dopo aver speso nel periodo, tra dividendi ed azioni proprie, circa 43,5 milioni.
La società spiega che i primi nove mesi del 2025 sono stati caratterizzati in modo sostanziale dall'operazione Alpitour
finalizzata da Asset Italia e infatti anche il risultato economico del periodo ha beneficiato degli effetti contabili relativi a tale operazione che, con i contributi ai risultati delle società collegate, al lordo di alcune svalutazioni, sono stati di circa 100 milioni, grazie ai buoni risultati di OVS
, Interpump
, Sesa
, Chiorino, Beta Utensili, Roche Bobois
, Alpitour e Limonta.
Hanno registrato risultati positivi anche molte altre partecipate
, tra cui Amplifon
, Apoteca Natura, Azimut|Benetti, Bending Spoons, Eataly, Engineering, Hugo Boss
, Moncler
, Vianova ed altre. Il fatto che, come dettagliato nella tabella seguente, ben 13 tra le principali partecipate abbiano avuto ricavi in crescita nel periodo, conferma il livello di qualità e di eccellenza della maggioranza delle società del gruppo.
A livello patrimoniale al 30 di settembre la valutazione al fair value della partecipazione in Bending Spoons
è stata allineata agli 11 miliardi di dollari espresso da una recente transazione
Altre partecipate, come Dexelance
, Landi Renzo
(partecipata tramite Itaca), Talent Garden e Zest
, hanno incontrato ritardi e/o difficoltà
nell'esecuzione dei relativi piani di sviluppo, inducendoci, in un'ottica prudenziale, a registrare svalutazioni nel conto economico pro-forma.
I proventi finanziari
comprendono plusvalenze pro-forma per circa 10 milioni, realizzate principalmente sulla cessione parziale delle azioni Hugo Boss e sulle azioni Alkemy, che in passato erano state oggetto di varie svalutazioni. Inoltre, tra dividendi percepiti e contabilizzati come proventi ed interessi attivi, TIP ha introitato altri 10,9 milioni. Gli oneri finanziari, derivanti principalmente dagli interessi maturati sul bond e su altri finanziamenti, sono stati di circa 14,6 milioni, mentre le variazioni di fair value dei derivati sono state di circa 1 milione.
La posizione finanziaria netta
consolidata del Gruppo TIP al 30 settembre 2025, senza considerare attività finanziarie non correnti ritenute sotto il profilo gestionale liquidità utilizzabile a breve, era negativa per 533,9 milioni, rispetto ai 422,1 milioni al 31 dicembre 2024. La
Gli acquisti di azioni proprie sono ammontati a 17,3 milioni. Sono inoltre proseguiti gli acquisti di azioni Elica
, Roche Bobois e Dexelance, così come la consueta gestione attiva della liquidità