Zona Euro, deficit partite correnti in aumento ad agosto

(Teleborsa) - Nel mese di agosto 2022, la bilancia delle partite correnti dellchiude con un deficit di 26,3 miliardi di euro, in aumento rispetto al rosso di 19,9 miliardi di luglio. Le attese degli analisti erano per un deficit in lieve aumento fino a 20,3 miliardi.E' quanto ha rilevato dalla, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 7 miliardi, quella dei beni negativo di 21 miliardi, mentre la partita secondaria dei redditi evidenzia un disavanzo pari a 15 miliardi.Nei 12 mesi ad agosto 2022, lehanno registrato un passivo di 19 miliardi di euro (0,1% del PIL), rispetto all'avanzo di 338 miliardi (2,8% del PIL) di un anno prima.