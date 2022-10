Shake Your Future, a Napoli il progetto di responsabilita` sociale firmato Bacardi

(Teleborsa) - Arriva alla sua terza edizioneil progetto di responsabilita` sociale dedicato ai piu` giovani ideato dalazienda familiare leader internazionale nella produzione di spirits.In Italia, a partire dal lancio dell'iniziativa nel 2019, laha raggiunto piu` del 90%. Oggi, per la prima volta, il Gruppo Bacardi sceglie di portare Shake Your Future anche a Napoli, coinvolgendo cosi` quattro citta` italiane, tra cui Roma, Torino e Milano, e 50 studenti in partnership con diverse associazioni no profit e professionisti a livellonazionale.Shake Your Future, presentato oggi a Milano in Terrazza Martini, prendera` il via il 24 ottobre grazie alla collaborazione concon sedi a Roma e a Milano,r di Torino edi Napoli, ed e` rivolto a 50 giovani aspiranti bartender.Il programma prevede une per acquisire competenze e l'esperienza necessaria per intraprendere una nuova carriera lavorativa. Gli studenti verranno formati nell'arte del bartending e della mixology e avranno la possibilita` di svolgere una preziosa esperienza in alcuni bar partner del Gruppo Bacardi. I partecipanti che completeranno il corso riceveranno un diploma riconosciuto a livello internazionale e potranno accedere a opportunita` di lavoro nel settore, trasformando cosi` le proprie vite e costruendo un futuro piu` luminoso.Il progetto offre ai giovani provenienti da contesti sociali difficili gli strumenti necessari per intraprendere una carriera gratificante e, allo stesso tempo, consente a Bacardi di supportare ulteriormente i propri partner aiutandoli a trovare nuovi barman di talento."Siamo incredibilmente orgogliosi degli oltre 90 diplomati di Shake Your Future che oggi lavorano in bar e ristoranti di citta` di rilievo come Milano, Roma e Torino. Il nostro impegno e` quello di assicurare un percorso di crescita sia al programma che ai suoi studenti. L'aggiunta di Napoli come tappa ulteriore di un'esperienza formativa unica ne e` la prova. Vogliamo accogliere sempre piu` iscritti e offrire sempre piu` persone l'opportunita` di cambiare la propria vita – commenta–. Portare avanti questo ambizioso progetto non sarebbe possibile senza il sostegno dei nostri partner del mondo dell'Ho.re.ca, che offrono un'esperienza di lavoro inestimabile ai nostri studenti. Siamo felici di restituire il nostro contributo introducendo nuovi barman di talento. E` un'iniziativa a beneficio di tutti e, in quanto azienda a conduzione familiare, ci sta molto a cuore. Non vedo l'ora di vedere i successi dei nostri studenti del 2022, mentre si preparano a intraprendere questo viaggio entusiasmante nel mondo del bartending".Un'altra novita` del programma Bacardi di quest'anno e` la collaborazione conche si e` classificato al 46esimo posto della 14esima edizione delDopo il lancio nel 2018, il programma si e` espanso prima a livello europeo e poi a livello globale, con il coinvolgimentodi Sud Africa e Asia. L'obiettivo del Gruppo Bacardi e` l'su scala internazionale entro il 2030. Shake Your Future, rientra nel piu` ampio Good Spirited ESG program di Bacardi.