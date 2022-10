Vendite su Twitter dopo notizia licenziamenti

Twitter

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titoloche esibisce una perdita secca del 4,68% sui valori precedenti dopo che l'imprenditore statunitense Elon Musk sta pianificando di tagliare drasticamente la forza lavoro del social network nei prossimi mesi. Secondo il Washington Post, il proprietario di Tesla avrebbe detto a dei potenziali investitori che l'accordo di acquisizione prevede anche un taglio del 75% dei 7.500 lavoratori complessivi.L'andamento dellanella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50,64 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 49,44. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51,84.