Giorgia Meloni ha giurato al Quirinale. Nasce il nuovo governo

(Teleborsa) - Nasce ilche ha giurato nelle mani del presidente della. Dopo la lettura della formula di rito si è così compiuto l'atto formale con il quale diventa ufficialmente la nuova premier. A seguire uno dopo l'altro hanno giurato i 24 ministri. Successivamente si è svolto un breve scambio di saluti con il presidente della Repubblica nella sala degli specchi e già domani avverrà il passaggio di consegne nella cerimonia della Campanella.Ladopo neanche un mese dalle elezioni politiche, è stata convocata ieri dal presidente Sergio Mattarella al Quirinale e le è stato affidato l'incarico di formare il nuovo governo. Poco prima aveva consultato la delegazione unitaria di centrodestra che in pochi minuti, garantiva la presenza di una maggioranza parlamentare chiara e l'indicazione univoca di volere Giorgia Meloni alla guida del governo.In linea con il desiderio e la necessità dettate dalla contingente situazione del paese di avere un governo che si matta il prima possibile al lavoro per fronteggiare le imminenti sfide che li attendono, c'è da registrare anche un giuramento dei ministri lampo: già oggi all'ora di pranzo si sarà concluso il necessario rito di iniziazione.E' stato il presidente della Repubblica a spiegare la ratio della voglia di fare presto basata su una. "Questa volta il tempo è stato breve, non è passato nemmeno un mese dalla data delle elezioni e questo è stato possibile per la chiarezza dell'esito elettorale", ha premesso Mattarella. In secondo luogo perché "è stato necessario procedere velocemente in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti".Nel mentre giungono le congratulazioni e gli auguri a Giorgia Meloni per il suo incarico da parte dellache con un tweet in italiano scrive "congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono".Anche il, con un tweet in inglese porge i suoi auguri alla neo Premier italiana: ""Congratulazioni a Giorgia Meloni che assume l'incarico di prima premier donna dell'Italia. Lavoriamo insieme a beneficio dell'Italia e dell'Ue" che ha aggiunto in italiano "la aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell'Unione europea".