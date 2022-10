Be Shaping The Future, ricavi salgono a 193 milioni di euro nei primi 9 mesi

Be Shaping the Future

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, ha registratopari a 193,1 milioni di euro nei, rispetto a 164 milioni di euro al 30 settembre 2021. Le aree di attività Business Consulting, ICT e Digital registrano rispettivamente ricavi per 139,6 milioni (116,9 milioni al 30 settembre 2021), 42,2 milioni (37 milioni al 30 settembre 2021) e 11,3 milioni (10,1 al 30 settembre 2021). I ricavi delle controllate estere si attestano nel totale a 86,1 milioni (pari al 44,6% sul totale ricavi), rispetto a 57,3 milioni registrati al 30 settembre 2021.L'si attesta a 10,6 milioni di euro, mentre l'EBITDA rettificato dalle componenti straordinarie/non ricorrenti () si attesta a 28,5 milioni di euro, in crescita dell'8,5% rispetto al 30 settembre 2021 (26,2 milioni) con un EBITDA margin del 14,7% contro il 16,0% al 30 settembre 2021."Al netto degli oneri una tantum, i primi nove mesi del 2022 mostrano unadi Gruppo - afferma l'- I nostri ricavi sono aumentati del 17,7% rispetto all'anno precedente, superando quota 190 milioni di euro. Un contributo significativo proviene dalle controllate estere. Tutto questo nonostante l'accelerazione dell'impegno dedicato dai nostri team alla due diligence e alle altre attività legate al cambio di controllo della società, avvenuto il 26 settembre"Il resoconto intermedio al 30 Settembre 2022 tiene infatti conto dei, in relazione all'operazione di passaggio di controllo. Tali costi fanno riferimento all'accelerazione del piano di incentivi 2020-2022, alla stima di rischi in ambito Tax anche conseguenti a recenti evoluzioni normative, alla maturazione di clausole di change control.