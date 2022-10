Materie prime, gas ai minimi da metà giugno. Petrolio scivola su timori domanda Cina

(Teleborsa) - Complici le temperature miti in Europa ed i livelli degli stoccaggi nel Continente, i prezzi del gas continuano a scendere raggiungendo i minimi di metà giugno.Lasi posiziona sotto quota 100 euro al TTF di Amsterdam: i contratti future del mese di novembre cedono più del 13% scivolando a 98,6 euro al MWh. Segno meno anche a Londra, dove la singola unità termica (Mbtu) passa di mano a 179,01 penny (-12,3%).Giù anche i: gli addetti ai lavori sono preoccupati per la, alla guida del Partito Comunista, per il terzo mandato, che non ha alcuna intenzione di voler cambiare la strategia "zero-Covid", alimentando i timori di una sacrificata crescita economica.Ildel Texas cede così l'1,38% a 83,8 dollari al barile mentre ildel Mare del Nord perde lo 0,72% a 92,8 dollari.