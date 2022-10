Fondazione CRT aumenta stanziamenti per 2023 con focus su crisi energetica

(Teleborsa) -. Lo ha deciso oggi all'unanimità il Consiglio di Indirizzo, che ha approvato il Documento Programmatico Previsionale (DPP). Il bilancio di previsione 2023 è "improntato a una logica espansiva per sostenere lo sviluppo del territorio e far fronte alla doppia sfida dell'emergenza energetica e idroclimatica", si legge in una nota.Per contribuire al superamento della crisi energetica e dei fenomeni climatici estremi sempre più diffusi, la Fondazione CRT ha messo in campo un, di cui 3 milioni a integrazione del DPP 2022 e di ulteriori 5 milioni nel DPP 2023. Si tratta di interventi immediati die saranno collegati a misure di più ampio respiro per la razionalizzazione dei consumi e la mitigazione dell'impatto ambientale."Ladella Fondazione eci consentono di aumentare da subito e in maniera significativa le risorse da destinare sia al sostegno degli enti del territorio sottoposti a forti pressioni esterne, sia allo sviluppo di nuove progettualità, in uno scenario macroeconomico ancora incerto che richiede risposte rapide e capacità di adattamento", ha dichiaratodella fondazione di origine bancaria, la terza in Italia per entità del patrimonio.I 60 milioni di euro stanziati dalla Fondazione CRT per il 2023 saranno: 18,5 milioni (+12,1%) per arte e cultura; 18,5 milioni (+15,6%) ricerca e istruzione; 18,5 milioni (+15,6%) per welfare e territorio; 4,5 milioni (+28,6%) per modalità innovative.