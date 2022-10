Italmobiliare completa acquisto SIDI Sport. Davide Rossetti nominato CEO

Italmobiliare

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha, società specializzata nella produzione e vendita di calzature per ciclismo e motociclismo. L'accordo era stata annunciato a luglio 2022 La società, che nel 2021 ha registrato 38 milioni di euro di ricavi e 7 milioni di EBITDA, è stata rilevata da Italmobiliare sulla base di undi 66 milioni di euro, cui si aggiungono 20 milioni di cassa netta detenuta dalla società. Ildi circa 86 milioni comporta un esborso netto di Italmobiliare pari a 53,5 milioni, mentre i restanti 32,5 milioni circa derivano da un finanziamento concesso da"Sidi significa professionisti eccellenti, prodotti di assoluta qualità, un brand apprezzato e vincente ed un settore tornato a mostrare tassi di crescita molto interessanti grazie ad un pubblico di appassionati e praticanti sempre più ampio - commentadi Italmobiliare - Questi sono i fattori che Italmobiliare ambisce a valorizzare a livello globale, attraverso una crescita sostenibile e improntata alla creazione di valore nel tempo.è stato nominatodi SIDI. Rossetti ha maturato oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli sporting goods in eccellenze multinazionali in Italia e all'estero, sia a livello wholesale che retail, tra cui(sport division), 55DSL by Diesel, Cisalfa Sport, Alpinestars e da ultima Northwave.dell'azienda fa il suo ingresso anche, ex ciclista professionista ed ex commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo.