Spindox, EnVent taglia target price e conferma Outperform

Spindox

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets ha abbassato a(da 19,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), mantenendo ilsul titolo a "". Il titolo ha perso il 46% da inizio anno, sottoperformando l'indice FTSE Italia Growth, mentre il nuovo target price prevede un potenziale upside del 43%."Sebbene confermiamo le nostre prospettive positive per Spindox, riflettiamo i risultati del primo semestre 2022 e le prospettive del settore a breve termine in un, in termini sia di crescita dei ricavi che di redditività", si legge nella ricerca.