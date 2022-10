Amplifon, ricavi e utili in crescita a doppia cifra nei 9 mesi 2022

Amplifon

(Teleborsa) -, società leader nelle soluzioni uditive e parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 502,5 milioni di euro, in crescita del 12,1% a cambi correnti e dell'8,5% a cambi costanti rispetto al terzo trimestre del 2021. Tale performance è stata determinata per il 3,5% da crescita organica e per il 5% dal contributo delle acquisizioni, mentre il cambio ha avuto un impatto positivo per il 3,6%. L'è stato pari a 109,4 milioni di euro, in aumento del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, con un'incidenza sui ricavi pari al 21,8%, in aumento di 50 punti base. Ilè stato pari a 29,7 milioni di euro, in crescita del 12,1% rispetto allo stesso periodo del 2021.Nei, i ricavi consolidati sono stati pari a 1.539,7 milioni di euro (+11,6% a cambi correnti e +9% a cambi), l'EBITDA ricorrente a 369,5 milioni di euro (+13,3% con un'incidenza sui ricavi pari al 24%) e il risultato netto su base ricorrente a 119,6 milioni di euro (+13,7%)."I risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2022 mostrano ancora una volta la nostra, consolidando la leadership globale di Amplifon nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito", ha commentato il"Abbiamo oggi un, qualità del servizio, capacità di innovazione e competenze per poter competere in un contesto macroeconomico e geopolitico incerto come quello attuale e continuare a crescere e generare valore per i nostri stakeholder", ha aggiunto.Per ildel 2022, Amplifon prevede: uno scenario macroeconomico globale atteso non in miglioramento; una crescita organica attesa superiore a quella del mercato di riferimento; una contribuzione delle acquisizioni alla crescita dei ricavi proveniente dalle sole acquisizioni bolt-on.Il grupporispetto al 2021, e in particolare:nell'ordine di 2.150 milioni di euro (appena inferiori ai 2.163 milioni di euro indicati in un consensus fornito dalla società) e unsu base ricorrente nell’ordine del 25%.