CDP, a Firenze il Roadshow per il territorio: 5mila imprese e 138 enti pubblici sostenuti in Toscana

(Teleborsa) - Tre miliardi a favore di oltre 5mila imprese e 138 enti pubblici della Toscana, una rinegoziazione dei mutui per oltre un miliardo in favore di 177 enti locali e attività di advisory sui fondi del PNRR per progetti dedicati allo sviluppo del territorio. Questi alcuni dei risultati dell'impatto generato negli ultimi anni danella Regione. Un'operatività che continuerà a essere garantita e rafforzata anche grazie all'attività dell'ufficio di Firenze.L'obiettivo dellache si è tenuto oggi nel Capoluogo toscano è quello di presentare gli strumenti e i progetti del Gruppo a favore di imprese e Pubblica Amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all'implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.Nel corso dell'appuntamento odierno presso laalla presenza dipresidente di CDP eamministratore delegato e direttore generale di CDP, sono intervenuti, presidente della Regione Toscana,, sindaco di Firenze,, delegata Anci Toscana per la Finanza Locale e sindaco di Empoli,presidente Confindustria Toscana,amministratore delegato Manifattura Tabacchi epresidente Fondazione CR Firenze. Per CDP erano presenti ancheamministratore delegato di CDP Immobiliare Srl e, responsabile Scenari Economici e Strategie Settoriali CDP.Per valorizzare il patrimonio culturale e artistico del Gruppo CDP, in ogni ufficio territoriale di Cassa sarà allestita un'esposizione dedicata al racconto della vita industriale. In particolare, in quello disaranno esposte le opere sperimentali realizzate negli anni Sessanta e provenienti dal Fondo fotografico storico di CDP.Dopo le tappe diproseguirà toccando altre principali città italiane tra cuiCon l'apertura dell'ufficio di Firenze a ottobre 2020, l'operatività del Gruppo in Toscana a favore di piccole, medie e grandi imprese e degli enti locali ha registrato un significativo incremento nell'ultimo triennio, durante il quale sono state impegnate complessivamentea favore di aziende e PA del territorio.Dal 2019 al 2021, CDP ha svolto un'intensaSono state impegnate, sia direttamente sia per il tramite di intermediari finanziari, risorse per 1,8 miliardi a sostegno di. Nel dettaglio, CDP ha finanziato in modo direttoe per quasi un miliardo. L'operatività ha avuto un impatto positivo sul territorio, grazie alle risorse destinate a importanti settori strategici come l'automobilistico, la moda e il farmaceutico. Si evidenziano le operazioni a favore di:, 30 milioni destinati a sostenere il piano di sviluppo, l'innovazione e i progetti dell'azienda leader nel mercato della mobilità;, uno dei primari player nel settore dell'abbigliamento, è stato finanziato con 4 milioni per sostenere gli investimenti legati alla crescita in Cina del Gruppo;, azienda fondata sulla ricerca che offre prodotti terapeutici 100% naturali, ha ricevuto un finanziamento da 20 milioni per sostenere l'innovazione e la crescita della società in Italia e per rafforzarne la posizione nel mercato degli sciroppi e dei prodotti liquidi. Per sostenere ancora di più il tessuto imprenditoriale del Paese, CDP ha messo diversi strumenti a disposizione di istituzioni e intermediari finanziari: risorse, prodotti e soluzioni per favorire indirettamente l'accesso al credito di tutte quelle aziende, in particolare PMI, che non avrebbero potuto accedere altrimenti all'operatività di Cassa.CDP ha impegnato dal 2019 risorse perper la realizzazione di investimenti principalmente negli ambiti: scolastico, rivalorizzazione di immobili pubblici e viabilità. Tra le altre, si evidenziano le operazioni a favore di:14 milioni per l'acquisto di impianti, macchinari, mezzi di trasporto e attrezzature sanitarie da destinare al Centro Covid Pegaso di Prato e nel 2021 risorse per 158 milioni destinate, tra gli altri interventi, alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno e del complesso didattico Le Scotte dell'Università degli Studi di Siena;, 6,5 milioni destinati all'ampliamento e alla riqualificazione della scuola secondaria di primo grado "Francesco Redi" in località Ponte a Niccheri;, 10 milioni per l'acquisto di un immobile da destinare alla realizzazione del nuovo polo scolastico "Dino Carlesi".Riguardo aglicon ilsono state presentate dai piccoli comuni toscani 13 domande per un importo complessivo di finanziamento statale pari a oltre 22 milioni.Sul fronte delleCDP, in sinergia con altri investitori, ha sostenuto i piani di sviluppo di un'importante opera infrastrutturale per il territorio toscano nel settore della mobilità, impegnando circaL'attività del Gruppo per il territorio si estende anche alIn particolare, attraverso la propria attività d'investimento, CDP Venture Capital ha già sostenuto direttamentecon un impegno complessivo di circaInoltre, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, insieme all'Istituto Italiano di Tecnologia, all'Università Federico II di Napoli e all'Università degli Studi di Verona, è fra i centri afferenti ache CDP Venture Capital finanzia attraverso il proprio Fper favorire la nascita di nuove startup ad alto contenuto tecnologico ideate all'interno delle Università e nei Centri di ricerca di eccellenza. Tra tutte le realtà sostenute dasia attraverso operatività diretta che indiretta, si evidenziano le operazioni a favore di:, attiva nel commercio online al dettaglio di vini, bevande alcoliche e prodotti tipici locali;, nata dall'incubazione presso il Polo Tecnologico di Lucca e da collaborazioni con il Polo Tecnologico di Navacchio, oggi produce e commercializza smorzatori meccatronici dedicati all'ormeggio delle barche, che sono in grado di migliorarne comfort e sicurezza, recuperando energia dal moto ondoso;, spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, specializzato nello sviluppo di prodotti e tecnologie connesse alla manifattura digitale e alla stampa 3D.Nel territorio di Firenze, e in generale nella Regione Toscana, il Gruppo CDP è impegnato indirettamente nella realizzazione di(per oltre 1.250 alloggi sociali) attraverso ilche ha investito sul territorio circarispetto al totale delle sottoscrizioni di circa 150 milioni del Fondo Housing Toscano, in collaborazione con le Fondazioni di origine bancaria e altri stakeholder del territorio. Tra le iniziative più significative del territorio fiorentino si segnalano:il progetto, completato nel settembre 2020 con un investimento complessivo di circa 10 milioni, ha visto la realizzazione di 83 appartamenti destinati a locazione calmierata. Ad oggi, tutti gli appartamenti risultano occupati. Osteria Social Club ha recuperato e rigenerato un immobile a Firenze che è stato per molto tempo oggetto di degrado, dando vita a un'esperienza di abitare collaborativo;, via della Pace: operazione di recupero e rigenerazione di uno dei più grandi cantieri interrotti dell'area fiorentina al confine tra Sesto e Firenze. L'iniziativa, completata nell'autunno 2020, è composta da 155 alloggi prevalentemente dedicati alla locazione a canoni calmierati per un investimento complessivo pari a 22 milioni;l'iniziativa "la Pieve degli Orti" è costituita da 50 alloggi in locazione convenzionata per un investimento complessivo di circa 9 milioni. L'impegno disi estende anche agli interventi per la valorizzazione di immobili complessi come ad esempio:: l'iniziativa prevede la realizzazione di un intervento innovativo capace di trasformare l'area delle Cascine (circa 110mila mq) in una "città della cultura e dell'arte", grazie all'insediamento di operatori di rilevanza nazionale ed internazionale. Il processo di rigenerazione urbana dei 16 edifici che compongono l'intero complesso ha avuto inizio nel 2016.l'immobile è ubicato a ovest di Firenze, nel cuore della cosiddetta “Fashion Valley”, dove nell'ultimo decennio i grandi marchi della moda hanno insediato i propri stabilimenti produttivi. Anche per questo motivo, il complesso immobiliare ha raccolto l'interesse di importanti player attivi nel campo della moda, tra i quali Yves Saint Laurent Manifatture S.r.l. (YSL), che si è aggiudicata la locazione degli spazi, una volta riqualificati. Il progetto prevede la realizzazione di un innovativo centro di eccellenza dedicato alla produzione di accessori, alla ricerca e alla formazione di nuovi professionisti. I lavori di riqualificazioni verranno ultimati nei primi mesi del 2023.