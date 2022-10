Deutsche Bank, balzo dell'utile in 3° trim. Sulla buona strada per obiettivi 2022

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, uno dei principali gruppi bancari mondiali, ha registrato il suo utile ante imposte del terzo trimestre più alto dal 2006. In particolare, l'è stato di 1,6 miliardi di euro per il terzo trimestre del 2022, quasi triplicato rispetto ai 554 milioni del trimestre dell'anno scorso, mentre l'è stato di 1,2 miliardi di euro, più che triplicato rispetto ai 329 milioni di euro del terzo trimestre del 2021 e superiore alle attese degli analisti.La crescita degli utili riflette una crescita del 15% su base annua dei(a 6,9 miliardi di euro, terzo trimestre migliore dal 2016) insieme a una riduzione dell'8% delle. L'è stato di 350 milioni di euro nel trimestre, rispetto a 117 milioni di euro nel trimestre dell'anno precedente.I ricavi netti disono stati di 2,4 miliardi di euro, in crescita del 6% anno su anno. All'interno della divisione, i ricavi in Origination & Advisory sono stati di 95 milioni di euro, in calo dell'85% anno su anno."Nel terzo trimestre e nei primi nove mesi del 2022, abbiamo ottenuto iper entrambi questi periodi - ha commentato il- Ciò sottolinea il successo dei nostri sforzi di trasformazione. Abbiamo notevolmente migliorato l'earnings power di Deutsche Bank e siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2022. Abbiamo la forza di stare al fianco dei nostri clienti in un ambiente più impegnativo, aumentando al contempo i rendimenti per i nostri azionisti".Deutsche Bank ha ulteriormente ridotto le suedurante il terzo trimestre. Il rischio contingente aggiuntivo è stato ridotto a 0,2 miliardi, in calo rispetto a 0,6 miliardi alla fine del secondo trimestre. L'esposizione creditizia lorda è stata ridotta da 1,3 miliardi di euro a 1 miliardo di euro, mentre l'esposizione creditizia netta è stata di 0,5 miliardi di euro. Dal 2022 ad oggi, il rischio contingente aggiuntivo è diminuito dell'83% e l'esposizione creditizia netta è diminuita del 19%.