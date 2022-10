Tesoro, collocati 4 miliardi di BTP con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato, per cui la domanda ha raggiunto 3,991 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,60. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, ilsi è assestato al 2,88%, ovveroa quello dell'asta analoga precedente, che risale al 27 settembre.Sono stati anche collocati(indicizzati). La domanda è stata pari a 1,163 miliardi, per un rapporto di copertura a 1,55. Il rendimento lordo è paria all'1,09%.Infine, sono stati collocati(indicizzati), per cui la domanda ha raggiunto 1,174 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,57. Ilsi è assestato al 2,22%, ovveroa quello dell'asta analoga precedente, che risale al 27 settembre.