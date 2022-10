Gruppo Cassa Centrale, rinnovati CdA e Collegi Sindacali delle società controllate

(Teleborsa) -delle societàhanno nominato i nuoviche resterannofino alla primavera del 2025 quando sarà approvato il bilancio al 31.12.2024.Il rinnovo degli organi sociali tiene conto, da un lato, della continuità e della valorizzazione del percorso fino ad oggi svolto, dall’altro del ricambio in un’ottica di rappresentatività dei territori in cui il Gruppo opera con le sue BCC, Casse Rurali, Raiffeisenkassen. I nuovi organi sociali, in coerenza con gli indirizzi della Capogruppo, avranno l'importante compito di realizzare le linee di sviluppo e le progettualità del nuovo Piano Strategico 2022-2025.L’Assemblea diha nominato(Presidente di Cassa Rurale Vallagarina) quale nuovo Presidente e confermato(Presidente di BancAnagni Credito Cooperativo) quale Vicepresidente e eletto 9 amministratori, fra i quali figura anche il Chief Information and Security Officer di Gruppo, confermato dal CdA nel ruolo di. Eletti per la prima volta due amministratori indipendenti, che elevano il numero totale di amministratori da 9 dello scorso triennio a 11,che vantano una esperienza pluriennale in campo informatico e contribuiranno a dare ulteriore impulso ai processi di trasformazione tecnologica del Gruppo.L'assemblea diha nominato(Presidente di ZKB – Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia) come nuovo Presidente e confermato(Presidente di CR Alto Garda e Rovereto) quale Vicepresidente. Eletti 7 amministratori, tra cui, Vice Direttore Generale Vicario di Cassa Centrale Banca, che è stato anche confermato dal CdA nel ruolo diL’Assemblea diha confermato per un altro triennio il Presidente, che vanta una esperienza ventennale nel campo del brokeraggio assicurativo, ed ha eletto 6 amministratori.L'assemblea diha confermato(Amministratore di Banca Veneto Centrale) come Presidente e ha eletto 4 amministratori.L'assemblea diha confermato(Vice Direttore Generale Vicario di Cassa Centrale Banca) come Presidente ed ha eletto 4 amministratori.L'assemblea diha nominato(Presidente di Cassa Rurale di Ledro) come nuovo Presidente ed ha eletto 4 amministratori.