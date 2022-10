Nasce Zurich Bank: la rete di consulenti pronta a cogliere le opportunità di mercato

(Teleborsa) -, creata a seguito dell’acquisizione da parte di Zurich della Rete dei Consulenti Finanziari Deutsche Bank Financial Advisors (DBFA) e già pronta a cogliere le numerose opportunità offerte dal wealth management italiano.è stato nominato Presidente eDirettore Generale.Quella attuale - si sottolinea - è una fase macroeconomica complessa e in continuo cambiamento nella quale si amplificano le sfide per la gestione dei patrimoni. I bisogni dei clienti evolvono rapidamente e lungo più direttrici, favorendo sempre più modelli di business capace di integrare elevate competenze, digitalizzazione e sostenibilità.Per questo motivo è stato, fortemente apprezzato dagli investitori italiani, che ha evidenziato una crescita delle masse complessive in gestione superiore al 10% negli ultimi 5 anni ed ampi spazi di sviluppo e consolidamento futuri.Zurich Bank vantaed oltrein gestione ee si configura già come una realtà solida e sicura, grazie alla centenaria expertise nel campo della gestione dei patrimoni ed alla decennale esperienza nella consulenza finanziaria dei suoi promotori.A 150 anni dalla fondazione del Gruppo e dopo 120 anni di presenza in Italia, Zurich entra nel mondo della consulenza finanziaria, confermando ancora una volta di saper comprendere e rispondere alle evoluzioni storiche e del mercato", ha affermato, Country Ceo di Zurich in Italia, che aggiunge "con Zurich Bank nasce un modello unico nel Paese, capace di promuovere la cultura della protezione – patrimoniale e assicurativa – grazie a due reti capillari di professionisti esperti. Da oggi sono 5000 i consulenti Zurich sul territorio a supporto delle famiglie e delle imprese”.Giuliani ha fornito a Teleborsa alcuni: una ricchezza delle famiglie superiore ai 5mila miliardi si confronta cin una ricchezza gestita dalle reti di consulenti superiore ai 780 miliardi, il che implica un 85% di opportunità per il Paese, che merita che questa ricchezza sia gestita al meglio, per le reti, che sono comunque cresciute del 10% l'anno, e per Zurich che ha deciso di investire su questo modello.I clienti di Zurich Bank avranno accesso ad unain grado di offrire ai clienti i migliori servizi di investimento, assicurativi, bancari e finanziari disponibili sul mercato. La tecnologia, l’innovazione digitale e la scalabilità hanno rappresentato infatti fattori abilitanti per la costruzione di Zurich Bank, che ora guarda alle sfide e alle grandi opportunità del nostro mercato con fiducia e preparazione, puntando a: lo sviluppo di nuovi, la creazione di un, ildi nuovi consulenti., Direttore Generale di Zurich Bank, ha dichiarato "vogliamo diventare la migliore rete di Consulenti Finanziari del Paese, valorizzando l’appartenenza a un gruppo assicurativo leader a livello globale. Gestiremo i patrimoni dei nostri Clienti con la stessa diligenza e competenza con cui Zurich gestisce i propri investimenti".