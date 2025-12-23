Manager Meeting 2025: Fideuram disegna la strategia futura tra priorità 2026

(Teleborsa) - Si è svolto nei giorni scorsi, al, il, l’evento annuale di, dedicato adNel corso della mattinata sono stati ricordati i risultati del 2025, le linee guida per il futuro della Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo, le priorità strategiche a supporto dei private banker e della loro clientela e la nuova compagine manageriale delle Reti.Ad aprire i lavori è statoche ha inquadrato il contesto geopolitico attuale, caratterizzato dallai possibili impatti sui mercati finanziari e il ruolo chiave del polo da lui coordinato nel costruire risposte integrate e di lungo periodo per i clienti.L’, ha ricordato come la– con un patrimonio totale gestito pari– si confermi leader nel mercato italiano e tra i primi tre operatori nell’Area Euro nel settore del Private Banking. Un successo che,si è focalizzato sui punti di forza delle Reti, sui nuovi traguardi sfidanti da raggiungere, sostenuti anche da un piano di incentivazione di lungo periodo e una politica che valorizza l’inserimento dei giovani., ha richiamato gli elementi qualificanti del modello Fideuram e ha illustrato i pillar che guideranno le iniziative del 2026.Il Meeting è stato anche l’occasione, con, per presentare la nuova organizzazione delle Reti commerciali e accogliere le nuove nomine: due(Domenico Di Biasio e Sergio Pepe),(Riccardo Miazzo, Elisa Poier e Mauro Antonio Santoro) e, ha evidenziato come i clienti esprimano oggi due esigenze primarie – proteggere il patrimonio e preservare la capacità di generare reddito – introducendo un approccio consulenziale che accompagna il cliente e la sua famiglia in tutte le fasi della vita, anche grazie alla nuova soluzione di protezione assicurativa, frutto della collaborazione delle diverse anime della Wealth Management Divisions.ha quindi introdotto il dibattito sui futuri scenari di mercato, con la partecipazione di quattro primarie case di investimento che si sono confrontate sulle soluzioni per i portafogli alla luce delle principali dinamiche attese sui mercati.A chiudere la mattinata, protagonista di un intervento dedicato ad approfondire i concetti di leadership, lavoro di squadra e cultura della performance, con un focus sui fattori che rendono possibile costruire risultati solidi e duraturi nel tempo.