Borse europee colpite dalle trimestrali. PIL tedesco sale a sorpresa

Microsoft

Alphabet

Meta

Amazon

Apple

Eni

Piaggio

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

ENI

Hera

Leonardo

DiaSorin

STMicroelectronics

Nexi

Campari

Iveco

Piaggio

Maire Tecnimont

Tod's

Seco

Sesa

Intercos

Industrie De Nora

Anima Holding

(Teleborsa) -, al giro di boa, nonostante l' accelerazione della crescita economica in Germania , nel terzo trimestre. A frenare gli acquisti sono ancora una volta le trimestrali delle big tech americane: ai conti deludenti di(Google) e(Facebook), si aggiungono quelli di(ricavi sotto le attese) e di(pesano le vendite di iPhone e iPad). Per contro a Piazza Affari sono proprio i risultati trimestrali positivi che, invece, stanno galvanizzando i titoliSul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 0,9959, il giorno dopo che la BCE ha lanciato segnali meno aggressivi sulla politica monetaria futura. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.649,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,84% e continua a trattare a 88,33 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +205 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,17%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,49%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,33%;è stabile, riportando un moderato -0,1%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,81% sul, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 24.336 punti.di Milano, troviamo(+2,93%),(+2,42%),(+2,36%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,25%.scende del 4,36%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,80%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,43%.Tra i(+5,43%),(+5,39%),(+3,36%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,59%.Scende, con un ribasso del 4,07%.Crolla, con una flessione del 3,80%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,16%.Tra i dati07:30: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,5%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. 2,8%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,7%; preced. 5,6%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,6%)09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 1,5%).