Mediobanca, assemblea approva bilancio, dividendo, politica remunerazione

Mediobanca

(Teleborsa) -, riunitasi oggi sotto la presidenza di Renato Pagliaro ha approvato il bilancio e le politiche di remunerazione del management.Via libera quasi unanime (99,93%) aled alla distribuzione di un(99,97%) per ciascuna delle azioni aventi diritto, in pagamento dal 23 novembre prossimo con record date 22 novembre, previo stacco della cedola il 21 novembre.I soci hanno anche approvato(Delfin si è astenuta) le, mentre la politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro è stata votata con un si quasi unanime (99,57%).L'assemblea ha infine dato il(con il 99,51% dei voti) ala favore di selezionato personale del Gruppo Mediobanca nell’ambito dei sistemi di remunerazione e incentivazione in essere.