Apple, a rischio produzione iPhone nella fabbrica di Foxconn

(Teleborsa) - Scivola di quasi il 2% il titolo Apple quotato a Wall Street. A pesare sulle azioni della casa della Mela morsa sono le previsioni di una produzione di iPhone in calo del 30%, il prossimo mese, nella fabbrica di Foxconn, a seguito di un focolaio di Covid nel suo impianto di Zhengzhou.Venerdì Apple ha annunciato iche hanno evidenziato ricavi in aumento dell'8,1% a 90,1 miliardi di dollari, superando le attese del mercato che stimavano 89 miliardi di euro, ma il fatturato da iPhone è aumentato del 9,7% a 42,6 miliardi, deludendo le attese che indicavano ricavi per 43,2 miliardi.I ricavi da Mac sono aumentati invece del 25% a 11,5 miliardi. utile netto si è portato a 20,2 miliardi di dollari dai 20,5 miliardi dell'anno prima, mentre l’EPS è salito a 1,29 dollari da 1,24 USD risultando leggermente al di sora del consensus di 1,27 USD.