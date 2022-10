Wall Street si muove in negativo. Attesa per la FED

(Teleborsa) -, con gli. Mercoledì sera sarà resa nota la decisione sui tassi, con il mercato che si aspetta il quarto aumento consecutivo di 75 punti base. "La vera domanda è:- ha commentato Erik Weisman, Chief Economist and Portfolio Manager di MFS Investment Management - Un altro aumento di 75 punti base a dicembre indicherebbe che la FED non ha ancora raggiunto l’obiettivo. Ma un accenno a 50 punti base a dicembre potrebbe essere il segnale che la FED si sta muovendo verso un approccio più graduale, con una visione più chiara del percorso verso il tasso di riferimento (cioè il "pivot")".A causa del passaggio all'ora legale in Europa, avvenuto domenica 30 ottobre 2022, le, alle 14:30 CET, e chiuderanno alle 21:00 CET fino a domenica 6 novembre 2022, quando negli Stati Uniti e in Canada scatterà l'ora legale.Tra le prossime società a rilasciare la, ci sono Berkshire Hathaway, Mondelez, Avis e Under Armour. Nell'arco della settimana sono attese anchecome Eli Lilly, Pfizer, Uber, ConocoPhillips, Advanced Micro Devices e Qualcomm.La giornata odierna è priva di. Mercoledì l'Automated Data Processing (ADP) diffonderà il numero degli occupati nel settore privato in USA, ma soprattutto venerdì il Dipartimento del Lavoro americano (BLS) rilascerà i suoi dati sugliIlmette a segno un -0,34% a 32.748 punti. L'segna un -0,57% a 3.878 punti, mentre il(-0,86%) si porta a 11.003 punti.alla classifica dei colossi americani componenti il, ci sono: UnitedHealth Group (+0,61%), Chevron Corp (+0,59%), Goldman Sachs Group (+0,57%) e JPMorgan Chase & Co (+0,26%). Lesono invece su: Apple (-1,70%), Boeing (-1,64%), Amgen (-1,37%) e Merck & Co (-1,18%).Tra idel, ci sono: Align Technology (+4,67%), Verisk Analytics (+1,57%), Micron Technology (+1,24%) e Moderna (+1,12%). Isi registrano su: Airbnb (-3,75%), Microchip Technology (-2,57%), NXP Semiconductors (-2,35%) e ASML Holding (-2,28%).Ilsi muove in ribasso, con ilche tratta a 86,11 dollari per barile (in calo del 2,04%) e ila quota 92,92 dollari al barile (perdendo lo 0,92%).