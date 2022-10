Zona Euro, rallenta la crescita del PIL nel 3° trimestre

(Teleborsa) - Delude le attese il. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,2% su base trimestrale, rispetto al +0,8% dei tre mesi precedenti e al +1% indicato dagli analisti.la stima è al +2,1%, dopo il +4,3% del trimestre precedente.Per l'(EU-27) è indicato un aumento del PIL dello 0,2% su trimestre (+0,7% il precedente) e del +2,4% su anno, rispetto al +4,3% precedente.Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati per il terzo trimestre del 2022, la Svezia (+0,7%) ha registratorispetto al trimestre precedente, seguita da Italia (+0,5%), Portogallo e Lituania (entrambi +0,4%).sono state registrate in Lettonia (-1,7%) così come in Austria e Belgio (entrambi -0,1%).sono stati positivi per tutti i paesi ad eccezione della Lettonia (-0,4%).