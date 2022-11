Autostrade, Oliveri: "Sfida competenze per sviluppo infrastrutture"

(Teleborsa) - "Siamo impegnati in un profondo processo di trasformazione, soprattutto in un programma di aumento della capacità infrastrutturale della rete. Quello che ci serve sono le competenze, di giovani talentuosi e che sappiano guardare allo sviluppo della rete infrastrutturale inun'ottica di sostenibilità". È quanto ha affermato laa margine della presentazione dellain collaborazione tra l'i e"Sono venuta a San Giovanni a Teduccio per la mia prima uscita dopo la nomina a presidente di Autostrade a maggio – ha sottolineato– e in quell'occasione chiudemmo la prima edizione della Academy. Sono voluta tornare oggi per il lancio della seconda edizione proprio perché diamo un'importanza rilevante a questa iniziativa".Oliveri ha rimarcato l'impegno di Autostrade in un processo di trasformazione e in un programma di aumento della capacità infrastrutturale della rete. "Parliamo di nuove opere, rilevanti – ha proseguito– si parla per esempio della Gronda di Genova, che è un'opera moltoimportante ed estremamente sfidante dal punto di vista dei contenuti ingegneristici. Quello che ci serve sono le competenze e, per questo, vengono creati questi percorsi multidisciplinari che portano ragazzi già laureati, con un bagaglio di conoscenze molto ampio e specifico nell'ambito dell'ingegneria civile ed edile, a contatto con una serie di elementi multidisciplinari, che consentono loro di entrare in azienda e di essere subito un valore per noi". A tal proposito, Oliveri ha evidenziato che gli iscritti alla prima edizione dell'Academy "sono stati tuttiinquadrati all'interno delle realtà del gruppo Autostrade. In particolare – ha aggiunto – una delle società in cui questi ragazzi si troveranno maggiormente a operare è quella che si occupa di ingegneria, che si chiama Tecne. Ricordando la foto in cui i ragazzi firmano il loro primo contratto di lavoro al termine del percorso della scorsa edizione, vogliamo fare la stessa cosa con i partecipanti alla seconda edizione,inquadrandoli subito nelle realtà del gruppo".