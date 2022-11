BCE, Lagarde: "Siamo assolutamente concentrati su inflazione"

(Teleborsa) -, usandoLo ha detto la presidente della Bcedurante una conferenza della banca centrale lettone a Riga."Potrebbe ben essere, non è nel mio scenario (previsionale) di basenell'area euro, ma alla Bcee quindi "continueremo" con una manovra volta a "assicurare il conseguimento del nostro mandato" di stabilità dei prezzi, per centrare l'obiettivo del 2% sul caro vita.Il nostro è mantenere la stabilità dei prezzi, e quando l'inflazione si allontana dall'obiettivo come adesso, il nostro dovere è domarla", ha detto rispondendo alla domanda se la stretta monetaria non rischi di esasperare le difficoltà di imprese e famiglie alle prese con il caro-energia.Le scelte della Bce "non ridurranno in un giorno il prezzo della benzina, che è circa il 40% dell'inflazione, nè rimuoveranno gliostacoli alle catene produttive, ma il nostro compito primario è fermare qualsiasi accomodamento monetario che stimoli la domanda, specie quelli varati durante la pandemia"Quanto alla situazione delle economie di Usa e Stati Uniti ""Per ogni disoccupato negli Usa ci sono 1,7 posti di lavoro liberi, mentre in Europa per ogni disoccupato i posti liberi sono solo 0,3".Lagarde ha anche sottolineato che nelle misure di aiuto a imprese e famiglie sui rincari dell'energia "deve esserci sempre anche unincentivo a risparmiare energia, oltre a dover essere mirate ai più vulnerabili e temporanee"."Bisogna riporre attenzione ai segnali che si danno sui prezzi", ha detto, e anche le misure di supporto sul caro energiaha aggiunto.