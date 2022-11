Cairn Capital (Mediobanca) diventa Polus Capital dopo fusione con Bybrook

Mediobanca

(Teleborsa) -, società di gestione del credito alternativo, ha, società specializzata nel debito distressed acquisita lo scorso anno. Cairn Capital è controllata da, che ne ha acquisito la maggioranza nel 2015, ma opera in modo indipendente rispetto alla divisione asset management della banca milanese. Il cambio di denominazione è stato annunciato in una lettera agli investitori, il cui contenuto è stato visionato e riportato da Bloomberg.Con un team di oltre 30 professionisti a Londra e New York,per conto di investitori istituzionali, inclusi fondi pensione, assicuratori o family office. La sua attività si concentra in tre ambiti: leveraged credit, special situation e structured credit.L'- precedentemente Bybrook Capital -di capitale e ha generato il 16% dei rendimenti finora quest'anno e il 14% negli ultimi tre anni, riferisce la lettera. L'unità sta raccogliendo nuovi fondi per il suo hedge fund di punta absolute return, che cerca di capitalizzare su "opportunistic credit", secondo la lettera.