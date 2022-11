IGD, utile netto ricorrente sale a 50,4 milioni di euro nei 9 mesi 2022

IGD SIIQ

(Teleborsa) -, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso i primi nove mesi del 2022 conpari a 102,1 milioni di euro, in decremento del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2021; per un più corretto confronto, a seguito della cessione del portafoglio di ipermercati avvenuta a fine 2021, sono stati calcolati i ricavi locativi 2021 restated che tengono conto della variazione di perimetro, pari a 100,3 milioni di euro. L'incremento rispetto al dato 2021 restated è pari a +1,7%.L'è pari a 76,0 milioni di euro, in decremento del 4,5% (+6,5% la variazione rispetto al dato 2021 restated) con un margine pari al 70,7%. L'è pari a 50,4 milioni di euro, in incremento del +4,1% rispetto al 30 settembre 2021 (+19,9% la variazione rispetto al dato restated)."Siamo soddisfatti degli andamenti operativi registrati nell'ultimo trimestre: nonostante un contesto macroeconomico sfidante, lee segnano una crescita significativa rispetto al 2021 - ha dichiaratodi IGD - Questi dati ci permettono di affermare ancora una volta che l'offerta di beni e servizi dei centri commerciali è al passo con i tempi ed in linea con le aspettative e i bisogni dei consumatori"."Il, l'ottimo dato relativo al fatturato incassato e i pochi casi di insolvenza tra i nostri tenant dimostrano inoltre la solidità del nostro modello di business", ha aggiunto.