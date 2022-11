Kolinpharma, prescrizioni mediche in crescita nel terzo trimestre

Kolinpharma

(Teleborsa) -, società operante nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha comunicato che nel terzo trimestre del 2022 ilè stato pari a 185.122, in aumento del 13,1% rispetto a 163.727 del terzo trimestre del 2021 e in crescita del 16,8% in termini di valori rispetto all'analogo periodo dell'esercizio 2021. Nei primi 9 mesi del 2022 il numero complessivo delle prescrizioni mediche si attesta a 559.868, in crescita del 18,3% rispetto a 473.398 dei primi 9 mesi del 2021.Al 30 settembre 2022 ilè pari a 80, rispetto a 89 del trimestre precedente che rispetto ai 85 IMS al 30 settembre 2021."Il terzo trimestre del 2022 si chiude positivamente confermando una crescita a doppia cifra sia per quanto riguarda i valori che per quanto riguarda i volumi delle prescrizioni mediche - ha commentato la- Sono proseguite, e proseguono, le attività di sviluppo della Società, sia in ambito prodotto e ricerca scientifica che in ambito commerciale, come anche confermato dal recente accordo sottoscritto con AstaReal AB che ci consentirà di avviare le vendite in Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan".