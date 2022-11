L'esordio di Meloni a Bruxelles: la sua idea di Europa

(Teleborsa) -è pronta al suo esordio internazionale a. La presidente del Consiglio è infatti partita per la capitale europea dove nel pomeriggio incontrerà i tre presidenti:, a capo del Parlamento europeo,, che guida la Commissione e, al vertice del Consiglio dell'Unione. I temi dei tre incontri saranno più o meno gli stessi: crisi energetica, attuazione ed eventuale aggiornamento del, sostegno all'Ucraina, anche militare. Meloni ha già parlato con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e con il polacco Mateusz Morawiecki.Tengono banco soprattutto le anticipazioni sull'intervista per l'ultimo libro di Bruno Vespa da dove emerge l'della neo presidente su unache deve cambiare passo, rispondendo al principio di "": una unione "federale", che si occupi delle "grandi questioni" e lasci il resto agli Stati: ci si occupi di "" piuttosto che "del diametro delle vongole", manca "la politica estera ma si occupa di gender".Afferma ancora Meloni: "Prendiamo lasulla concorrenza, in questo caso sulle licenze per le spiagge. Vogliono costringere noi a fare le aste per le assegnazioni nel 2023, mentre altri paesi hanno prorogato le concessioni. Per me questa disparità è incostituzionale". "Definirci- prosegue Meloni - ma nonmi pare francamente un'idiozia. Oggi tutto è estremamente ideologico. Passa la vulgata che sei europeista se sei. Il federalismo europeo accentra, mentre il federalismo nazionale decentra. Che senso ha? Vogliamo dire che il Superstato europeo non ha funzionato? In Europa, gran parte del potere decisionale è in mano alla, che viene indicata dai governi, ma nel nostro ordinamento la sovranità è del popolo che la esercita attraverso il Parlamento. C'è qualcosa che non funziona, soprattutto in una Repubblica parlamentare come la nostra".Per esempio, "quando è arrivato il, ci siamo accorti di aver consegnato allala produzione dei. La Cina ha ovviamente deciso di privilegiare il mercato interno e noi siamo rimasti all'asciutto. È allora che la Commissione ha capito che c'era un problema e ha stanziato 50 miliardi di euro per favorire la produzione dei microchip europei. Ma quando noi ponevamo il problema del controllo delle catene di approvvigionamento fondamentali, ci dicevano che eravamo autarchici".Quello di Bruxelles è il primo di una serie di appuntamenti che porteranno Giorgia Meloni prima alper lae poi a Bali per il G20 presieduto dall'Indonesia.