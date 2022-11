Aeroporto di Bologna, record di passeggeri a ottobre (+4,2% su 2019)

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha registrato. Con una crescita del 4,2% su ottobre 2019 (ultimo anno pre-pandemia) e con un +44,4% su ottobre 2021, a ottobre 2022 lo scalo ha avuto 841.478 passeggeri mensili. I passeggeri nazionali crescono in maniera significativa sul 2019 (+28,4%), mentre quelli internazionali sono ancora leggermente al di sotto dei livelli pre-Covid (-1,8%).Nel dettaglio, a ottobre 2022 si sono registrati 206.400 passeggeri su(+9,7% sul 2021) e 635.078 passeggeri su(+60,9% sul 2021). I movimenti aerei del mese sono stati 6.306, in crescita dell'1,2% sul 2019 (+29,2% sul 2021), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 4.223 tonnellate, in aumento del 24,8% sul 2019 e del 19,2 sul 2021.Lesono state: Catania, Barcellona, Palermo, Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Bari, Brindisi, Londra Heathrow, Tirana e Londra Stansted.Nelsono stati registrati 7.331.731 passeggeri (-8,1% sul 2019 e +136,9% sul 2021).