Ariston, analisti limano target price dopo risultati

Mediobanca

Ariston Holding

Equita

(Teleborsa) -ha ridotto a(da 12,4 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati per i primi nove mesi del 2022 , che si sono chiusi con Ricavi Netti pari a 1.725,3 milioni di euro (in crescita del 22,2%) e un utile ante imposte pari a 122 milioni di euro (+6,3%)."Manteniamo invariate le nostre ipotesi organiche della top-line 2022-24, mentre abbiamo aggiornato principalmente la stima sul Margine EBIT Adjuted 2022 al 9,0% dal 9,3% per riflettere un effetto leva operativo negativo derivante dai", hanno scritto gli analisti.ha invece confermato il"alla luce della forte esposizione alla transizione energetica che smussa l'esposizione al ciclo economico". Ilè stato ridotto del 7% a