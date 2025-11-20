Piazza Affari: andamento sostenuto per Ariston Holding

produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda

FTSE Italia Mid Cap

Ariston Holding

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,55% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 3,893 Euro, mentre i supporti sono stimati a 3,817. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 3,969.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)