Messina (Intesa): primi discorsi governo sono convincenti, visione positiva all'estero

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Draghi è una figura che nessun altro in Europa ha. Gli altri paesi hanno governi molto simili al nostro, senza superman o superwoman. Il nostro paese ha ora un governo che gode di una maggioranza indiscutibile venuta dalle elezioni.ed anche dal punto di vista internazionale ha portato ad una". Lo ha affermatodi, durante una conferenza stampa di commento ai risultati dei primi nove mesi del 2022."Il governo deve accelerare la crescita, non far aumentare il debito pubblico e lavorare sulle diseguaglianze - ha proseguito -"."Deve essere un esercizio importante anche ridurre la dipendenza del nostro paese verso la BCE - ha aggiunto il CEO - Abbiamo un risparmio importante e dobbiamo riuscire a fare cose in autonomia,".